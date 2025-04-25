СБУ задержала киевлянку, которая делала трансляции для ФСБ с военных объектов Украины

Подозреваемая в госизмене (Фото: СБУ)

Служба безопасности заявила о задержании жительницы Киевской области, которая по заказу Федеральной службы безопасности РФ устанавливала камеры видеонаблюдения напротив объектов Сил обороны в Киевской области. Россияне использовали камеры для наведения ракетно-дроновых ударов. Об этом сообщает СБУ.

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По данным следствия, 30-летнюю безработную жительницу Борисполя ФСБ завербовала дистанционно на одном из телеграм-каналов по поиску временной работы.

Задачей женщины было устанавливать напротив воинских частей Вооруженных Сил Украины, подразделений СБУ и других оборонных объектов скрытые камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов.

После вербовки женщина получила деньги от российских кураторов и приобрела первую мини-камеру. Она была задержана при попытке установить ее возле одного из военных объектов.

На месте происшествия у фигурантки дела изъято видеоустройство и телефон с подтверждениями работы в РФ.

Следствие также установило, что киевлянка отслеживала для ФСБ последствия вражеских прилетов по Киевской области. Для этого она периодически объезжала локации, координаты которых получала от куратора.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Задержанная находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.