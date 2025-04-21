СБУ: Задержана агентка ГРУ, которая готовила атаки россиян по аэродромам на западе Украины

Задержанной может грозить пожизненное заключение, она находится под стражей

Задержанная (Фото: СБУ)

В Хмельницкой области задержана женщина, которая по заданию российской разведки (ГРУ) готовила атаки по аэродромам Вооруженных Сил Украины на западе страны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала 26-летнюю наркозависимую местную жительницу, которая искала "легкие" деньги в Телеграм-каналах. Женщина должна была корректировать удары оккупантов по "приоритетным целям" – аэропортам и транзитным складам хранения оружия, боеприпасов и амуниции военных.

По данным СБУ, задержанная должна была также провести разведку возле военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

За деньги врага подозреваемая арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна квартиры она фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания. Также жилье использовалось для обнаружения маршрутов мобильных огневых групп.

Как выяснили правоохранители, враг планировал использовать собранные данные для удара по воинской части "в обход" противовоздушной обороны в момент, когда там будет сосредоточено больше всего военных и техники.

В СБУ сообщили, что смогли сорвать намерения россиян и задержать "вражеского агента" в ее временной квартире. У женщины изъяли мобильный телефон, по которому она контактировала с военной разведкой России.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас женщина находится под стражей, ей может грозить пожизненное заключение в случае доказания вины.

Скриншоты: СБУ