СБУ: Звукорежиссер известной радиостанции готовил теракты по заказу России в центре Киева
Правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, работал на российские спецслужбы и готовил теракты у оборонных ведомств в центре Киева. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, на российскую Федеральную службу безопасности работал 47-летний гражданин РФ, звукорежиссер известной в Украине радиостанции.
В СБУ утверждают, что оккупанты привлекли мужчину для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, задержанный шпионил по местам парковки авто у административных зданий Сил обороны.
В перерывах между записями радиоэфиров мужчина обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных. Для конспирации он делал фото скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.
После сбора информации подозреваемый готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер. Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" автомобили с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.
СБУ задержала мужчину, когда он проводил разведку вблизи одного из оборонных ведомств. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.
Известно, что мужчина уже более 10 лет проживает в Киеве, где работал в разных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.
В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена СБУ, завербовал его и начал давать задания.
Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины.
Он находится под стражей. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий.
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