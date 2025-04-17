СБУ: Звукорежиссер известной радиостанции готовил теракты по заказу России в центре Киева

Задержанный – гражданин РФ, уже более 10 лет живущий в Киеве

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, работал на российские спецслужбы и готовил теракты у оборонных ведомств в центре Киева. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным следствия, на российскую Федеральную службу безопасности работал 47-летний гражданин РФ, звукорежиссер известной в Украине радиостанции.

В СБУ утверждают, что оккупанты привлекли мужчину для подготовки серии терактов в центре Киева. Чтобы подыскать потенциальные цели, задержанный шпионил по местам парковки авто у административных зданий Сил обороны.

В перерывах между записями радиоэфиров мужчина обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных. Для конспирации он делал фото скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху.

После сбора информации подозреваемый готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер. Впоследствии российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" автомобили с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств.

СБУ задержала мужчину, когда он проводил разведку вблизи одного из оборонных ведомств. У него изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

Известно, что мужчина уже более 10 лет проживает в Киеве, где работал в разных медиагруппах, в том числе приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого установлена СБУ, завербовал его и начал давать задания.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины.

Он находится под стражей. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ