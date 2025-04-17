СБУ: Звукорежисер відомої радіостанції готував теракти на замовлення Росії в центрі Києва

Затриманий – громадянин РФ, який вже понад 10 років живе в Києві

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Правоохоронці затримали чоловіка, який, за версією слідства, працював на російські спецслужби й готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва. Про це повідомила Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на російську Федеральну службу безпеки працював 47-річний громадянин РФ, звукорежисер відомої в Україні радіостанції.

У СБУ стверджують, що окупанти залучили чоловіка для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, затриманий шпигував за місцями паркування авто біля адміністративних будівель Сил оборони.

У перервах між записами радіоефірів чоловік обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Для конспірації він робив фото приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха.

Після збору інформації підозрюваний готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

СБУ затримала чоловіка, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Відомо, що чоловік уже понад 10 років проживає в Києві, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено СБУ, завербував його і почав давати завдання.

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України.

Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ