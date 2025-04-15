СБУ: Затримано агентурну групу російського ГРУ, яка готувала два теракти у Вінниці – фото

Затриманим оголосили про підозру у державній зраді, їм загрожує довічне позбавлення волі

Вибухові пристрої (Фото: ОГП)

Правоохоронці затримали двох жінок і чоловіка, які, за версією слідства, готувалися підірвати військове авто й адмінбудівлю поліції у Вінниці на замовлення російського Головного розвідувального управління. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

За даними спецслужби, спочатку підозрювані мали закласти саморобний вибуховий пристрій під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися вбити дистанційно. Для активації пристрою росіяни планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

СБУ викрила ворожі наміри й затримала виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву.

Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київської області, яких окупанти завербували у Telegram-каналах з пошуку "легких грошей".

Жінки прибули до Вінниці та за гроші російського ГРУ орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора й забрали звідти два вибухові пристрої.

За версією слідства, виготовленням вибухівки займався третій учасник групи – 33-річний місцевий мешканець. Він заклав вибухову речовину у термоси й додатково начинив їх шурупами.

У разі підриву військового авто з його власником жінки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції.

Під час обшуку у затриманих вилучено два вибухові пристрої та мобільні телефони з доказами співпраці зі спецслужбами РФ.

Їм оголосили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП