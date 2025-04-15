СБУ: Задержана агентурная группа российского ГРУ, которая готовила два теракта в Виннице

Задержанным объявили о подозрении в государственной измене, им грозит пожизненное лишение свободы

Взрывные устройства (Фото: ОГП)

Правоохранители задержали двух женщин и мужчину, которые, по версии следствия, готовились взорвать военный автомобиль и админздание полиции в Виннице по заказу российского Главного разведывательного управления. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным спецслужбы, сначала подозреваемые должны были заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского воина, которого оккупанты надеялись убить дистанционно. Для активации устройства россияне планировали сделать вызов на мобильный телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

СБУ разоблачила вражеские намерения и задержала исполнителей заказа РФ, когда они обустраивали скрытую камеру вблизи места запланированного подрыва.

Задержанными оказались две безработные жительницы Киевской области, их оккупанты завербовали в Telegram-каналах по поиску "легких денег".

Женщины прибыли в Винницу и за деньги российского ГРУ арендовали квартиру. Впоследствии они получили геолокацию схрона от куратора и забрали оттуда два взрывных устройства.

По версии следствия, изготовлением взрывчатки занимался третий участник группы – 33-летний местный житель. Он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами.

В случае подрыва военного автомобиля с его владельцем женщины должны были готовить новый теракт возле здания местного райотдела полиции.

Во время обыска у задержанных изъяты два взрывных устройства и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества со спецслужбами РФ.

Им объявили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП