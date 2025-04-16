СБУ задержала очередных пророссийских поджигателей. Среди них студенты и школьница

Фигуранты дела поджигали объекты Укрзалізниці и машины военных в Киеве и Харькове

Фигурантка дела о поджоге объектов Укрзалізниці (Фото: СБУ)

Службы безопасности и Национальная полиция задержали две группы поджигателей, которые по заказу кураторов из России уничтожали энергообъекты Укрзалізниці и автомобили военных. Среди задержанных есть несовершеннолетние, самой младшей – 15 лет. Об этом сообщает СБУ.

В Киеве задержаны два переселенца из Часового Яра в возрасте 19 и 21 год, которые поселились в столице после начала полномасштабной войны.

Они были завербованы представителями РФ, когда искали подработку в Telegram-каналах. Впоследствии подозреваемые получили заказы на уничтожение пикапов мобильных огневых групп сил обороны.

Правоохранители задержали фигурантов дела "по горячим следам", когда они подожгли два служебных автомобиля украинских военных.

Другая группа поджигателей, действовавших по заказу РФ, была разоблачена в Харькове. Два студента железнодорожного колледжа и их 15-летняя знакомая школьница уничтожали энергообъекты Укрзалізниці на пути движения военных эшелонов в направлении фронта.

В общей сложности юноши подожгли в Харьковской области 24 релейных шкафа сигнальных установок. Следующей задачей харьковчан было совершение серии диверсий в Виннице, но они были задержаны.

Фигуранты дела в Харькове также были завербованы через Telegram.

Совершеннолетним задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ сообщили, что вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетних фигурантов решается.