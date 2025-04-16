СБУ: Задержана группа агентов ФСБ, среди которых пятеро детей. Собирались взрывать мосты
Контрразведка Службы безопасности разоблачила разветвленную агентурную сеть Федеральной службы безопасности Российской Федерации, действовавшую в четырех регионах Украины. По результатам спецоперации задержаны девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние в возрасте 14-15 лет. Об этом сообщает СБУ.
Как установило следствие, фигуранты дела занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны.
Также они должны были взорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзалізниці, которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск.
Как отметили в СБУ, участники группы действовали порознь, но имели одних и тех же российских кураторов. Одна часть группы производила самодельные взрывные устройства и закладывала их в тайники. Остальные размещали взрывчатку в местах запланированных взрывов.
Исполнители маскировали взрывные устройства в мусорных пакетах или в грудах земли. Дополнительно они обустраивали у целей скрытые видеокамеры с удалённым доступом для ФСБ.
Оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывные устройства в нужное время и зафиксировать последствия.
Сотрудники СБУ задержали всех участников российской агентурной сети, когда те готовили первую серию запланированных терактов. У подозреваемых изъято более 30 кг взрывчатки.
По данным следствия, всех участников группы ФСБ завербовала через телеграмм-каналы по поиску быстрых заработков.
Четырем совершеннолетним задержанным уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников ФСБ, координировавших деятельность агентурной сети.
В СБУ сообщили, что вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетних фигурантов решается.
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