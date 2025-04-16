СБУ: Затримано групу агентів ФСБ, серед яких п'ятеро дітей. Збиралися підривати мости – фото

Члени ворожої групи готували теракти у центрі та на сході України

Підозрювана у підготовці теракту (Фото: СБУ)

Контррозвідка Служби безпеки викрила розгалужену агентурну мережу Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації, затримано дев'ятеро людей, п’ятеро з яких неповнолітні віком 14-15 років. Про це повідомляє СБУ.

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Як встановило слідство, фігуранти справи займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

Також вони мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Як зазначили в СБУ, учасники групи діяли порізно, але мали одних й тих самих російських кураторів. Одна частина групи виготовляла саморобні вибухові пристрої та закладала їх у схрони. Інші розміщали вибухівку у місцях запланованих підривів.

Виконавці маскували вибухові пристрої у сміттєвих пакетах або в грудах землі. Додатково вони облаштовували біля цілей приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Окупанти планували дистанційно підірвати вибухові пристрої в потрібний час та зафіксувати наслідки.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників російської агентурної мережі, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У підозрюваних вилучено понад 30 кг вибухівки.

За даними слідства, усіх учасників групи ФСБ завербувала через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків.

Наразі чотирьом повнолітнім затриманим уже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників ФСБ, які координували діяльність агентурної мережі.

В СБУ повідомили, що питання притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів вирішується.