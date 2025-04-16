СБУ затримала чергових проросійських паліїв. Серед них студенти та школярка

Фігуранти справи підпалювали об'єкти Укрзалізниці та автівки військових у Києві та Харкові

Фігурантка справи про підпал об'єктів Укрзалізниці (Фото: СБУ)

Служби безпеки та Національна поліція затримали дві групи паліїв, які на замовлення кураторів з Росії нищили енергооб’єкти Укрзалізниці та автомобілі військових. Серед затриманих є неповнолітні, наймолодшій – 15 років. Про це повідомляє СБУ.

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У Києві затримано двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни.

Вони були завербовані представниками РФ, коли шукали підробіток в Telegram-каналах. Згодом підозрювані отримали замовлення на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони.

Правоохоронці затримали фігурантів справи "по гарячих слідах", коли вони підпалили два службових авто українських військових.

Іншу групу паліїв, які діяли на замовлення РФ, було викрито у Харкові. Два студенти залізничного коледжу та їхня 15-річна знайома школярка нищили енергооб'єкти Укрзалізниці на шляху руху військових ешелонів у напрямку фронту.

Загалом юнаки підпалили на Харківщині 24 релейні шафи сигнальних установок. Наступним завданням харків'ян було вчинення серії диверсій у Вінниці, але їх було затримано.

Фігуранти справи у Харкові також були завербовані через у Telegram.

Повнолітнім затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

В СБУ повідомили, що питання притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів вирішується.