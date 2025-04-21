СБУ: Затримано агентку ГРУ, яка готувала атаки росіян по аеродромах на заході України

Затриманій може загрожувати довічне ув'язнення, вона наразі перебуває під вартою

Затримана (Фото: СБУ)

У Хмельницькій області затримано жінку, яка на вимогу російської розвідки (ГРУ) готувала атаки по аеродромах Збройних Сил України на заході країни. Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, російська спецслужба завербувала 26-річну наркозалежну місцеву мешканку, яка шукала "легкі" гроші в Телеграм-каналах. Жінка мала коригувати удари окупантів по "пріоритетних цілях" – аеропортах та транзитних складах зберігання зброї, боєприпасів та амуніції військових.

За даними СБУ, затримана мала також провести розвідку біля військового аеродрому в одній із західних областей України.

За гроші ворога підозрювана орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна помешкання вона фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування. Також житло використовувалося для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп.

Як з'ясували правоохоронці, ворог планував використати зібрані дані для удару по військовій частині "в обхід" протиповітряної оборони в момент, коли там буде зосереджено найбільше військових та техніки.

В СБУ повідомили, що змогли зірвати наміри росіян та затримати "ворожу агентку" у її тимчасовій квартирі. У жінки вилучили мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою Росії.

Затриманій повідомили про підозру у державній зраді. Наразі жінка перебуває під вартою, їй може загрожувати довічне ув'язнення в разі доведення провини.

Скриншоти: СБУ