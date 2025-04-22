СБУ: Иностранец по заказу России хотел пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что гражданин одной из европейских стран по заказу России пытался пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине.

Спецслужба направила в суд обвинительный акт насчет фигуранта. По данным следствия, мужчина был агентом РФ, осуществлявшим диверсии на объектах Укрзалізниці в Винницкой и Черновицкой областях.

"Сотрудники СБУ задержали диверсанта в октябре 2024 года, когда он готовился взорвать железнодорожный путь и пустить под откос грузовой поезд на Буковине. Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины", – поясняет ведомство.

СБУ отмечает, что задержанный – это гражданин одной из европейских стран, в свое время получивший профессиональные знания по взрывотехническому делу в высшем учебном заведении российского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения РФ иностранец по поручению куратора прибыл в Украину, где шпионил за военными эшелонами под видом туристических поездок, а для конспирации он регулярно менял гостиницы.

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В дальнейшем, пишет спецслужба, мужчина получил задание изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ), чтобы заложить их под железнодорожные пути на Буковине и Винницкой области.

СБУ отмечает, что ей удалось задокументировать преступления фигуранта и задержать его на одной из автодорог Черновицкой области и обнаружить во время обыска в его автомобиле СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на захватчиков.

После этого следователи сообщили иностранцу о подозрении по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения.

Мужчине грозит пожизненное с конфискацией имущества.

"Далее продолжалось документирование подрывной деятельности российского агента. Благодаря этому удалось предотвратить новые попытки оккупантов осуществить подрывную деятельность против нашего государства", – добавили в спецслужбе.

Фото: СБУ