СБУ: Иностранец по заказу России хотел пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине
Служба безопасности Украины сообщила, что гражданин одной из европейских стран по заказу России пытался пустить под откос эшелоны ВСУ на Буковине.
Спецслужба направила в суд обвинительный акт насчет фигуранта. По данным следствия, мужчина был агентом РФ, осуществлявшим диверсии на объектах Укрзалізниці в Винницкой и Черновицкой областях.
"Сотрудники СБУ задержали диверсанта в октябре 2024 года, когда он готовился взорвать железнодорожный путь и пустить под откос грузовой поезд на Буковине. Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины", – поясняет ведомство.
СБУ отмечает, что задержанный – это гражданин одной из европейских стран, в свое время получивший профессиональные знания по взрывотехническому делу в высшем учебном заведении российского Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения РФ иностранец по поручению куратора прибыл в Украину, где шпионил за военными эшелонами под видом туристических поездок, а для конспирации он регулярно менял гостиницы.
В дальнейшем, пишет спецслужба, мужчина получил задание изготовить самодельные взрывные устройства (СВУ), чтобы заложить их под железнодорожные пути на Буковине и Винницкой области.
СБУ отмечает, что ей удалось задокументировать преступления фигуранта и задержать его на одной из автодорог Черновицкой области и обнаружить во время обыска в его автомобиле СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на захватчиков.
После этого следователи сообщили иностранцу о подозрении по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения.
Мужчине грозит пожизненное с конфискацией имущества.
"Далее продолжалось документирование подрывной деятельности российского агента. Благодаря этому удалось предотвратить новые попытки оккупантов осуществить подрывную деятельность против нашего государства", – добавили в спецслужбе.
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