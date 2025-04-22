СБУ: Іноземець на замовлення Росії хотів пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що громадянин однієї з європейських країн на замовлення Росії намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині.

Спецслужба скерувала до суду обвинувальний акт щодо фігуранта. За даними слідства, чоловік був агентом РФ, який здійснював диверсії на об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій та Чернівецькій областях.

"Співробітники СБУ затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України", – пояснює відомство.

СБУ зазначає, що затриманий – це громадянин однієї з європейських країн, котрій свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у вищому навчальному закладі російського Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Згідно з матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення РФ іноземець за дорученням куратора прибув до України, де шпигував за військовими ешелонами під виглядом туристичних поїздок, а для конспірації він регулярно змінював готелі.

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Надалі, пише спецслужба, чоловік отримав завдання виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП), аби закласти їх під залізничні колії на Буковині та Вінниччині.

СБУ зауважує, що їй вдалося задокументувати злочини фігуранта та затримати його на одній з автодоріг Чернівецької області й виявити під час обшуку у його автомобілі СВП та мобільний телефон з доказами роботи на загарбників.

Після цього слідчі повідомили іноземцю про підозру за статтею про диверсію, вчинену в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожує довічне з конфіскацією майна.

"Далі тривало документування підривної діяльності російського агента. Завдяки цьому вдалося запобігти новим спробам окупантів здійснити підривну діяльність проти нашої держави", – додали у спецслужбі.

Фото: СБУ