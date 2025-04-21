Затримано колишнього однопартійця Мураєва та ще чотирьох проросійських агітаторів – СБУ

Фігурант поширював фейки про Сили оборони й обстановку на фронті, а також вихваляв Путіна, пише спецслужба

Євген Мураєв (Ілюстративне фото: Facebook екснардепа)

Служба безпеки України заявила про затримання п'ятьох проросійських інтернет-агітаторів, серед яких є колишній однопартієць підозрюваного у держзраді екснардепа Євгена Мураєва.

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За даними слідства, п'ятеро фігурантів, які діяли на Київщині та Прикарпатті, публічно підтримували війну РФ проти України й виправдовували воєнні злочини загарбників.

СБУ зауважує, що серед них затримано 58-річного колишнього функціонера забороненої партії "Наші" Мураєва – у соцмережі Facebook він адміністрував групу на аудиторію у 27 000 людей, яка популяризувала цю політичну силу.

"Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони й ситуацію на фронті, а також вихваляв Путіна", – наголошує спецслужба.

Правоохоронці наводять такі деталі про інших затриманих:

→ у Київській області працівник заводу популяризував окупантів під час спілкування з колегами;

→ у столиці російська агітаторка зареєструвалась у забороненій соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угрупування Росії;

→ на Прикарпатті жителька селища Богородчани у російських "Одноклассниках" героїзувала загарбників і виправдовувала окупацію східних областей України;

→ водій місцевої торговельної компанії починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини РФ, під час робочих поїздок з колегами.

СБУ зазначає, що ініційовані нею судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів.

Затриманим повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.

Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.