Затримано колишнього однопартійця Мураєва та ще чотирьох проросійських агітаторів – СБУ
Служба безпеки України заявила про затримання п'ятьох проросійських інтернет-агітаторів, серед яких є колишній однопартієць підозрюваного у держзраді екснардепа Євгена Мураєва.
За даними слідства, п'ятеро фігурантів, які діяли на Київщині та Прикарпатті, публічно підтримували війну РФ проти України й виправдовували воєнні злочини загарбників.
СБУ зауважує, що серед них затримано 58-річного колишнього функціонера забороненої партії "Наші" Мураєва – у соцмережі Facebook він адміністрував групу на аудиторію у 27 000 людей, яка популяризувала цю політичну силу.
"Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони й ситуацію на фронті, а також вихваляв Путіна", – наголошує спецслужба.
Правоохоронці наводять такі деталі про інших затриманих:
→ у Київській області працівник заводу популяризував окупантів під час спілкування з колегами;
→ у столиці російська агітаторка зареєструвалась у забороненій соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угрупування Росії;
→ на Прикарпатті жителька селища Богородчани у російських "Одноклассниках" героїзувала загарбників і виправдовувала окупацію східних областей України;
→ водій місцевої торговельної компанії починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини РФ, під час робочих поїздок з колегами.
СБУ зазначає, що ініційовані нею судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів.
Затриманим повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.
Наразі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році МЗС Британії заявило, що країна-агресорка планує привести до влади в Україні проросійського лідера, а як потенційного кандидата називало Мураєва.
Екснардеп отримав підозру у липні 2023-го: за статтями про державну зраду та порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань тощо.
- У січні 2025 року Мураєв знайшовся у Китаї, де дав велике пропагандистське інтерв'ю. Наступного ж дня колишній ведучий каналів Мураєва Назар Діордіца (Макс Назаров), який живе у Києві, отримав підозру від СБУ у виправдовуванні російської збройної агресії, але за два місяці він вийшов із СІЗО під заставу.