Задержаны бывший однопартиец Мураева и еще четыре пророссийские агитатора – СБУ
Служба безопасности Украины заявила о задержании пяти пророссийских интернет-агитаторов, среди которых бывший однопартиец подозреваемого в госизмене экс-нардепа Евгения Мураева.
По данным следствия, пятеро фигурантов, действовавших в Киевской области и на Прикарпатье, публично поддерживали войну РФ против Украины и оправдывали военные преступления захватчиков.
СБУ отмечает, что среди задержанных 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" Мураева – в соцсети Facebook он администрировал группу на аудиторию в 27 000 человек, популяризировавшую эту политическую силу.
"Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина", – отмечает спецслужба.
Правоохранители приводят следующие детали о других задержанных:
→ в Киевской области сотрудник завода популяризировал оккупантов во время общения с коллегами;
→ в столице российская агитаторша зарегистрировалась в запрещенной соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупационные группировки России;
→ в Прикарпатье жительница поселка Богородчаны в российских "Одноклассниках" героизировала захватчиков и оправдывала оккупацию восточных областей Украины;
→ водитель местной торговой компании начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления РФ, во время рабочих поездок с коллегами.
СБУ отмечает, что инициированные ею судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно подрывной деятельности фигурантов.
Задержанным сообщили о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Сейчас фигуранты находятся под стражей, им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
- В преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году МИД Британии заявил, что страна-агрессор планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера, а в качестве потенциального кандидата называл Мураева.
Экс-нардеп получил подозрение в июле 2023-го: по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.
- В январе 2025 Мураев нашелся в Китае, где дал большое пропагандистское интервью. На следующий же день бывший ведущий каналов Мураева Назар Диордица (Макс Назаров), живущий в Киеве, получил подозрение от СБУ в оправдывании российской вооруженной агрессии, но через два месяца он вышел из СИЗО под залог.