Задержаны бывший однопартиец Мураева и еще четыре пророссийские агитатора – СБУ

Фигурант распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина, пишет спецслужба

Евгений Мураев (Иллюстративное фото: Facebook экс-нардепа)

Служба безопасности Украины заявила о задержании пяти пророссийских интернет-агитаторов, среди которых бывший однопартиец подозреваемого в госизмене экс-нардепа Евгения Мураева.

По данным следствия, пятеро фигурантов, действовавших в Киевской области и на Прикарпатье, публично поддерживали войну РФ против Украины и оправдывали военные преступления захватчиков.

СБУ отмечает, что среди задержанных 58-летний бывший функционер запрещенной партии "Наши" Мураева – в соцсети Facebook он администрировал группу на аудиторию в 27 000 человек, популяризировавшую эту политическую силу.

"Там он регулярно распространял фейки о Силах обороны и обстановке на фронте, а также восхвалял Путина", – отмечает спецслужба.

Правоохранители приводят следующие детали о других задержанных:

→ в Киевской области сотрудник завода популяризировал оккупантов во время общения с коллегами;

→ в столице российская агитаторша зарегистрировалась в запрещенной соцсети "Вконтакте", где поддерживала оккупационные группировки России;

→ в Прикарпатье жительница поселка Богородчаны в российских "Одноклассниках" героизировала захватчиков и оправдывала оккупацию восточных областей Украины;

→ водитель местной торговой компании начинал провокационные разговоры, оправдывая преступления РФ, во время рабочих поездок с коллегами.

СБУ отмечает, что инициированные ею судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно подрывной деятельности фигурантов.

Задержанным сообщили о подозрении по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Сейчас фигуранты находятся под стражей, им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.