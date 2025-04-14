Экс-ведущий подсанкционных каналов Макс Назаров уплатил залог и вышел из-под стражи

Макс Назаров (Фото: Instagram-аккаунт подозреваемого)

Бывший ведущий подсанкционных телеканалов Наш и NewsOne Макс Назаров (настоящее имя Назар Диордица), подозреваемый в распространении российской пропаганды, уплатил залог. Об этом LIGA.net сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова заявила, что Назаров внес залог еще 20 марта.

Она напомнила, что 19 марта суд уменьшил сумму залога почти до 8,5 млн грн.

Назаров работал на подсанкционных телеканалах NewsOne и Наш. После закрытия телеканала Наш и начала полномасштабной войны России против Украины он создал проект на YouTube.

По данным следствия, во время интервью автор и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления россиян, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

18 января 2025 года СБУ провела у Назарова обыски и сообщила о подозрении в оправдывании российской вооруженной агрессии.

21 января в Соломенском райсуде Киева Назарову избрали меру пресечения. Его отправили под стражу и установили залог в 12 млн грн.

19 марта суд продлил содержание под стражей и уменьшил залог до 8,5 млн грн.