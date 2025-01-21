Суд арестовал экс-ведущего каналов Мураева Макса Назарова и назначил залог в 12 млн грн

Макс Назаров (Фото: Instagram-аккаунт подозреваемого)

Во вторник, 21 января, в Соломенском районном суде Киева избрали меру пресечения Максу Назарову (Назару Диордице), экс-ведущему подсанкционных телеканалов Наш и NewsOne. Об этом сообщило Радио Свобода.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога 12 млн грн.

Радио Свобода пишет, что защита просил более мягкую меру пресечения – домашний арест или личное обязательство. На заседании он заявил, что "ни разу не изменял Украине" и работал на ее благо во время полномасштабного вторжения. Также отметил, что журналисты не отвечают за слова гостей в эфире.

На вопрос журналистов, поддерживает ли связь с Мураевым, подозреваемым в госизмене, Назаров ответил отрицательно. Само решение суда он считает несправедливым.

18 января Служба безопасности Украины провела у Назарова обыски и сообщила о подозрении в оправдывании российской вооруженной агрессии.

Правоохранители отметили, что собрали доказательную базу и выводы независимых экспертов, подтверждающих антиукраинскую деятельность экс-ведущего подсанкционных телеканалов.

Диордица работал на подсанкционных телеканалах NewsOne (до прихода Медведчука) и Наш (принадлежит Евгению Мураеву). После закрытия телеканала Наш и начала полномасштабной войны России против Украины он создал проект на YouTube.

25 июля 2023 года СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Мураеву.

17 января 2025 года подозреваемый в государственной измене пророссийский деятель Мураев дал интервью пропагандисту Александру Лазареву. Екс-депутат сейчас находится в Китае.