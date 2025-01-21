Суд заарештував ексведучого каналів Мураєва Макса Назарова і призначив заставу в 12 млн грн

Макс Назаров (Фото: Instagram-акаунт підозрюваного)

У вівторок, 21 січня, у Солом’янському районному суді Києва обрали запобіжний захід Максу Назарову (Назару Діордіці), ексведучому підсанкційних телеканалів Наш і NewsOne. Про це повідомило Радіо Свобода.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 12 млн грн.

Радіо Свобода пише, що захист просив м’якший запобіжний захід – домашній арешт або особисте зобов’язання. На засіданні він заявив, що "жодного разу не зраджував Україну" та працював на її благо під час повномасштабного вторгнення. Також наголосив, що журналісти не відповідають за слова гостей в ефірі.

На запитання журналістів, чи підтримує зв’язок з екснардепом Євгеном Мураєвим, якого підозрюють у держзраді, Назаров відповів заперечно. Саме рішення суду він вважає "несправедливим".

18 січня Служба безпеки України провела у Назарова обшуки та повідомила про підозру у виправдовуванні російської збройної агресії.

Правоохоронці зазначили, що зібрали доказову базу та висновки незалежних експертів, які підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів.

Назаров працював на підсанкційних телеканалах NewsOne (до приходу Медведчука) та Наш (належав Мураєву). Після закриття телеканалу Наш та початку повномасштабної війни Росії проти України він створив проєкт на YouTube.

"Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави", – зазначили в СБУ.

25 липня 2023 року СБУ повідомила про підозру в державній зраді колишньому депутату Мураєву.

17 січня 2025 року підозрюваний у державній зраді проросійський діяч Мураєв дав інтерв'ю пропагандисту Олександру Лазарєву. Ексдепутат наразі перебуває у Китаї.