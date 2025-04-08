Российская пропагандистка Скабеева получила заочное подозрение от СБУ по четырем статьям

Ольга Скабеева неоднократно призывала к захвату украинских городов и уничтожению энергетической инфраструктуры Украины

Ольга Скабеева (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно объявлено о подозрении российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая оправдывает агрессию против Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Скабеева входит в медийный пул Кремля, использующий ее для массового распространения информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы. В частности, документировано, как она неоднократно призывала к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины.

Кроме того, пропагандистка предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы обесточить целые регионы. Для этого она агитировала использовать комбинированные ракетно-дроновые удары по ключевым энергогенерирующим предприятиям, особенно в холодное время года.

Эти и другие тезисы Скабеева регулярно продвигает в эфирах передачи "60 минут" на федеральном телеканале "Россия-1". Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности пропагандистки.

В прокуратуре уточнили, что в результате такой деятельности подозреваемой удалось привлекать людей в оккупационную армию для обеспечения широкомасштабного вооруженного вторжения на территорию Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям:

→ посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям;

→ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации;

→ действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации;

→ пропаганда войны.