Российская пропагандистка Скабеева получила заочное подозрение от СБУ по четырем статьям
В Украине заочно объявлено о подозрении российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая оправдывает агрессию против Украины. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Скабеева входит в медийный пул Кремля, использующий ее для массового распространения информационно-психологических манипуляций в интересах Москвы. В частности, документировано, как она неоднократно призывала к захвату Киева, Херсона, Запорожья и других крупных городов Украины.
Кроме того, пропагандистка предлагала командованию оккупантов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы обесточить целые регионы. Для этого она агитировала использовать комбинированные ракетно-дроновые удары по ключевым энергогенерирующим предприятиям, особенно в холодное время года.
Эти и другие тезисы Скабеева регулярно продвигает в эфирах передачи "60 минут" на федеральном телеканале "Россия-1". Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности пропагандистки.
В прокуратуре уточнили, что в результате такой деятельности подозреваемой удалось привлекать людей в оккупационную армию для обеспечения широкомасштабного вооруженного вторжения на территорию Украины.
Следователи СБУ заочно сообщили Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям:
→ посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям;
→ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные с использованием средств массовой информации;
→ действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации;
→ пропаганда войны.
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