Російська пропагандистка Скабєєва отримала заочну підозру від СБУ за чотирма статтями

Ольга Скабєєва неодноразово закликала до захоплення українських міст та до знищення енергетичної інфраструктури України

Ольга Скабєєва (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно оголошено про підозру російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, яка виправдовує агресію проти України. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Скабєєва входить до медійного пулу Кремля, який використовує її для масового поширення інформаційно-психологічних маніпуляцій в інтересах Москви. Зокрема, задокументовано, як вона неодноразово закликала до захоплення Києва, Херсона, Запоріжжя та інших великих міст України.

Крім цього, пропагандистка пропонувала командуванню окупантів знищити енергетичну інфраструктуру України, щоб знеструмити цілі регіони. Для цього вона агітувала використовувати комбіновані ракетно-дронові удари по ключових енергогенерувальних підприємствах, особливо у холодну пору року.

Ці та інші тези Скабєєва регулярно просуває в ефірах передачі "60 хвилин" на федеральному телеканалі "Росія-1". Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності пропагандистки.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок такої діяльності підозрюваної вдалося залучати людей до окупаційної армії для забезпечення широкомасштабного збройного вторгнення на територію України.

Слідчі СБУ заочно повідомили Скабєєвій про підозру одразу за чотирма статтями:

→ посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені з використанням засобів масової інформації;

→ дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації;

→ пропаганда війни.