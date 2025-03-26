СБУ оголосила підозру топпропагандисту РФ Соловйову за п'ятьма статтями

Володимир Соловйов (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Служба безпеки України заочно оголосила про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

Правоохоронці наголошують, що Соловйов популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини росіян та закликає до геноциду українців. Він входить до медійного пулу російського диктатора Володимира Путіна і є одним із головних рупорів Кремля, додали в СБУ.

Слідство зафіксувало, що Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю, а у нещодавніх виступах на російському телебаченні наполягав на повному захопленні чотирьох областей на півдні та сході України.

За інформацією правоохоронців, ці тези Соловйов регулярно повторює в ефірах передач на державному телеканалі "Росія-1", однойменному проєкті на московському радіо та у своєму Telegram-каналі.

Протягом 2024–2025 років пропагандист також неодноразово пропонував знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних областях, зокрема за допомогою повітряних атак.

Йому оголосили підозру за статтями про:

→ посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

→ геноцид;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників;

→ дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

→ пропаганду війни.

20 лютого 2025 року СБУ повідомила, що російський пропагандист, актор і депутат Пєвцов отримав заочний вирок в Україні. Йому дали 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

25 лютого СБУ заявила, що заочно оголосила підозру російському співаку-пропагандисту Shaman.