Російський співак і пропагандист Лєпс отримав підозру від СБУ

Окупант неодноразово передавав військовим РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та харчових продуктів

Григорій Лєпс (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському співаку та пропагандисту Григорію Лєпсу (справжнє прізвище Лепсверідзе), який обіцяв окупантам "гонорар" за кожен знищений танк ЗСУ.

Лєпс публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну, зазначає спецслужба.

Правоохоронці задокументували, як після одного з концертів влітку 2023-го Лєпс на камери російської пропаганди пообіцяв платити загарбникам по мільйону російських рублів (близько 463 000 грн) за кожен знищений український танк.

Також фігурант неодноразово передавав окупантам "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та харчових продуктів, про що регулярно розповідав у своїх інтерв'ю.

СБУ заочно повідомила росіянину про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

→ фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

→ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми з конфіскацією майна.

Оскільки Лєпс перебуває на території Росії, тривають "комплексні заходи для його притягнення до відповідальності"і за злочини проти України, підсумовує спецслужба.

У липні 2023-го співак показав у себе в Telegram відеоролик, де чоловік у російській військовій формі дякує йому за "мільйон рублів", який артист нібито виплатив йому "за підбитий танк Leopard" ЗСУ.

У червні 2024 року підозру отримала дружина екснардепа-зрадника Маркова, яка співзаснувала бізнес із Лєпсом – компанію, що розробляє обладнання для російських гелікоптерів.