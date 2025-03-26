СБУ объявила подозрение топ-пропагандисту РФ Соловьеву по пяти статьям

Владимир Соловьев (Фото: Anatoly Maltsev / EPA)

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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Правоохранители отмечают, что Соловьев популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает военные преступления россиян и призывает к геноциду украинцев. Он входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина и является одним из главных рупоров Кремля, добавили в СБУ.

Следствие зафиксировало, что Соловьев неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием, а в недавних выступлениях по российскому телевидению настаивал на полном захвате четырех областей на юге и востоке Украины.

По информации правоохранителей, эти тезисы Соловьев регулярно повторяет в эфирах передач на государственном телеканале "Россия-1", одноименном проекте на московском радио и в своем Telegram-канале.

На протяжении 2024–2025 годов пропагандист также неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных областях, в том числе с помощью воздушных атак.

Ему объявили подозрение по статьям о:

→ посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

→ геноциде;

→ оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников;

→ действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

→ пропаганде войны.

20 февраля 2025 года СБУ сообщила, что российский пропагандист, актер и депутат Певцов получил заочный приговор в Украине. Ему дали 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

25 февраля СБУ заявила, что заочно объявила подозрение российскому певцу-пропагандисту Shaman.