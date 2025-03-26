СБУ объявила подозрение топ-пропагандисту РФ Соловьеву по пяти статьям
Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.
Правоохранители отмечают, что Соловьев популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает военные преступления россиян и призывает к геноциду украинцев. Он входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина и является одним из главных рупоров Кремля, добавили в СБУ.
Следствие зафиксировало, что Соловьев неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием, а в недавних выступлениях по российскому телевидению настаивал на полном захвате четырех областей на юге и востоке Украины.
По информации правоохранителей, эти тезисы Соловьев регулярно повторяет в эфирах передач на государственном телеканале "Россия-1", одноименном проекте на московском радио и в своем Telegram-канале.
На протяжении 2024–2025 годов пропагандист также неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных областях, в том числе с помощью воздушных атак.
Ему объявили подозрение по статьям о:
→ посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
→ геноциде;
→ оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников;
→ действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
→ пропаганде войны.