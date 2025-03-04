Іван Охлобистін, який закликав вбивати українців, тепер має підозру від СБУ

Російський артист, що прославився вигуками "Гойда!", закликаючи продовжувати війну проти України, підозрюється за трьома статтями

Іван Охлобистін (Фото: росЗМІ)

Заочно повідомлено про підозру російському актору Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців. Про це інформує Служба безпеки України.

Спецслужба зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста, який агітує за війну РФ проти України.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на Червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових територій.

Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи Охлобистіна, де він агітував до поширення кремлівського режиму на всій території України.

За публічну підтримку воєнних злочинів РФ Кремль регулярно відзначає Охлобистіна різними нагородами, наголосили в СБУ.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності російського актора на користь країни-агресора. Йому заочно повідомлено про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність, пропаганду війни і виправдовування збройної агресії РФ.

В жовтні 2022-го Зеленський затвердив санкції РНБО проти російських компаній і "зірок", зокрема й Охлобистіна. Також у списку – Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров та інші.

У квітні 2023-го Охлобистін потрапив у чорний список Мінкульту. Йому склали компанію Моргенштерн, Єгор Крід, Олег Газманов, Олександр Буйнов та інші.

Читайте також: Російський співак і пропагандист Лєпс отримав підозру від СБУ