Ексведучий підсанкційних каналів Макс Назаров сплатив заставу й вийшов з-під варти

Макс Назаров (Фото: Instagram-акаунт підозрюваного)

Колишній ведучий підсанкційних телеканалів Наш та NewsOne Макс Назаров (справжнє ім’я Назар Діордіца), якого підозрюють у поширенні російської пропаганди, сплатив заставу. Про це LIGA.net повідомили у Київській міській прокуратурі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова заявила, що Назаров вніс заставу ще 20 березня.

Вона нагадала, що 19 березня суд зменшив суму застави до майже 8,5 млн грн.

Назаров працював на підсанкційних телеканалах NewsOne та Наш. Після закриття телеканалу Наш та початку повномасштабної війни Росії проти України він створив проєкт на YouTube.

За даними слідства, під час інтерв’ю автор і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини росіян, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі.

18 січня 2025 року СБУ провела у Назарова обшуки та повідомила про підозру у виправдовуванні російської збройної агресії.

21 січня у Солом’янському райсуді Києва Назарову обрали запобіжний захід. Його відправили під варту й призначили заставу в 12 млн грн.

19 березня суд продовжив тримання під вартою і зменшив заставу до 8,5 млн грн.