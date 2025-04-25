СБУ затримала киянку, яка робила онлайн-трансляції для ФСБ з військових об'єктів України

Підозрювана у держзраді (Фото: СБУ)

Служба безпеки заявила про затримання мешканки Київської області, яка на замовлення Федеральної служби безпеки РФ встановлювала камери відеоспостереження навпроти об'єктів Сил оборони на Київщині. Росіяни використовували камери для наведення ракетно-дронових ударів. Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, 30-річну безробітну мешканку Борисполя ФСБ завербувала дистанційно на одному з телеграм-каналів із пошуку тимчасової роботи.

Завданням жінки було встановлювати навпроти військових частин Збройних Сил України, підрозділів СБУ та інших оборонних об’єктів приховані камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

Після вербування жінка отримала гроші від російських кураторів та придбала першу мінікамеру. Її було затримано під час спроби встановити її біля одного з військових об’єктів.

На місці події у фігурантки справи вилучено відеопристрій і телефон із доказами роботи на РФ.

Слідство також встановило, що киянка відстежувала для ФСБ наслідки ворожих прильотів по Київщині. Для цього вона періодично об’їжджала локації, координати яких отримувала від куратора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.