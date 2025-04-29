СБУ задержала новых подозреваемых в поджогах. Среди них ребенок, спаливший два авто ВСУ

Один из подозреваемых (Фото: СБУ)

Служба безопасности заявила о задержании четырех граждан Украины, которые по заказу российских спецслужб поджигали военную технику, здания и объекты Укрзалізниці. В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает СБУ.

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Задержанные занимались поджогами на востоке, западе и севере страны.

В Харькове задержана 15-летняя школьница, которая подозревается в поджоге двух служебных внедорожников Вооруженных Сил Украины, проходивших техобслуживание после выполнения боевых заданий на фронте.

Во Львове задержаны два студента местного техучилища, которые подозреваются в поджоге релейного шкафа сигнальной установки Укрзалізниці. Как отметили в СБУ, они были задержаны "по горячим следам".

В Чернигове задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в попытке уничтожить админздание Территориального центра комплектования с помощью "коктейля Молотова". По данным правоохранительных органов, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за наркоторговлю.

Как установило следствие, все задержанные действовали по заказу российских спецслужб. Вербовка проходила через Telegram-канал по поиску быстрых подработок.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты легковоспламеняющиеся смеси, которые они использовали для совершения поджогов. Также обнаружены телефоны с доказательствами работы в РФ.

По всем разоблаченным фактам следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям УК Украины: диверсия, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113); препятствование законной деятельности ВСУ во время военного положения (ч. 1 ст. 114-1) и умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 194).

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.