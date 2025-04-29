СБУ затримала нових підозрюваних у підпалах. Серед них дитина, яка спалила два авто ЗСУ

Один з підозрюваних (Фото: СБУ)

Служба безпеки заявила про затримання чотирьох громадян України, які на замовлення російських спецслужб підпалювали військову техніку, будівлі та об'єкти Укрзалізниці. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за трьома статями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє СБУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Затримані займалися підпалами на сході, заході та півночі країни.

У Харкові затримано 15-річну школярку, яка підозрюється у підпалі двох службових позашляховиків Збройних Сил України, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

У Львові затримано двох студентів місцевого техучилища, які підозрюються у підпалі релейної шафи сигнальної установки Укрзалізниці. Як зазначили в СБУ, їх затримали "по гарячих слідах".

У Чернігові затримано 41-річного місцевого жителя, який підозрюється у спробі знищити адмінбудівлю Територіального центра комплектування за допомогою "коктейлю Молотова". За даними правоохоронних органів, затриманий раніше вже притягувався до відповідальності за наркоторгівлю.

Як встановило слідство, всі затримані діяли на замовлення російських спецслужб. Вербування відбувалося через Telegram-канал з пошуку швидких підробітків.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено легкозаймисті суміші, які вони використовували для вчинення підпалів. Також виявлено телефони із доказами роботи на РФ.

За всіма викритими фактами слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями КК України: диверсія, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113); перешкоджання законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану (ч. 1 ст. 114-1) та умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 194).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.