СБУ: Затримано жінку, яку через ТікТок завербувала ФСБ для шпигування за військовими

Затримана (Фото: СБУ)

У Донецькій області затримано жінку, яка, за даними правоохоронців, шпигувала за військовими на завдання Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що 43-річну працівницю місцевого вугледобувного підприємства завербували після того, як помітили її прямі ефіри в ТікТок. Жінка жила у прифронтовому Мирнограді та мала коригувати вогонь окупантів на Покровському напрямку.

За даними слідства, жінка, на завдання російської спецслужби, обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, щоб виявити локації українських військ. Особливо росіян цікавили "тилові" позиції та місця розташування артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Жінку було затримано на блокпості. В неї вилучили телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та з якого контактувала з куратором ФСБ, зазначили правоохоронці.

За даними СБУ, під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони затримана залишилася у місті, щоб "виконувати ворожі завдання". Проте двох своїх дітей вона вивезла вглиб території України.

Затриманій повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту. Їй може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.