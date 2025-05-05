СБУ: Затримано жінку, яку через ТікТок завербувала ФСБ для шпигування за військовими
У Донецькій області затримано жінку, яка, за даними правоохоронців, шпигувала за військовими на завдання Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ). Про це повідомила Служба безпеки України.
Зазначається, що 43-річну працівницю місцевого вугледобувного підприємства завербували після того, як помітили її прямі ефіри в ТікТок. Жінка жила у прифронтовому Мирнограді та мала коригувати вогонь окупантів на Покровському напрямку.
За даними слідства, жінка, на завдання російської спецслужби, обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, щоб виявити локації українських військ. Особливо росіян цікавили "тилові" позиції та місця розташування артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.
Жінку було затримано на блокпості. В неї вилучили телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та з якого контактувала з куратором ФСБ, зазначили правоохоронці.
За даними СБУ, під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони затримана залишилася у місті, щоб "виконувати ворожі завдання". Проте двох своїх дітей вона вивезла вглиб території України.
Затриманій повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту. Їй може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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