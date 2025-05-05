СБУ заявила про затримання поплічника "військкора" Лахматого. Готував удари по ЗСУ

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми

Затриманий інформатор Лахматого (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання 31-річного мешканця Миколаєва, який готував удари Росії по українськім військовим. За даними слідства, затриманий належить до інформаційної мережі зрадника Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом Лахматий. Про це повідомляє СБУ.

Затриманий на замовлення куратора відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

Одночасно він намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп, щоб "обійти" протиповітряну оборону.

Інформацію фігурант справи випитував у місцевих жителів під час побутових розмов.

Як з'ясувало слідство, затриманий працював на "блогера" Сергія Лебедєва, відомого під псевдонімом Лахматий. У 2024 році український суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі за державну зраду. За даними СБУ, Лебедєв переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: Федеральну службу безпеки Росії та воєнну розвідку РФ.

Затриманий став черговим викритим інформатором Лахматого. Назагал з початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала вже понад 30 поплічників Лебедєва.

Як повідомляє СБУ, контррозвідка викрила чоловіка на початкових етапах його діяльності та вжила заходів для убезпечення локацій Сил оборони. Після цього його було затримано у власному помешканні у Миколаєві.

Під час обшуку в інформатора вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.