СБУ заявила про затримання військового, який на замовлення РФ готував теракт у Дніпрі – фото

Чоловік діяв разом із дружиною, її теж затримано

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала подружжя дніпровців, яких підозрюють у підготовці терактів у людних місцях Дніпра на замовлення російських спецслужб. Їм повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у держзраді. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурантами справи є 42-річний контрактник однієї з військових частин, а також його 24-річна дружина.

РФ завербувала жінку в одному з Telegram-каналів. Її чоловік-військовий займався підривною діяльністю під час відпусток додому.

Завданням подружжя була підготовка теракту у Дніпрі. Для цього підозрювані облаштували на території обласного центру та його околицях шість схованок із саморобними вибуховими пристроями (СВП) і гранатами Ф-1.

Як повідомили в СБУ, ворог планував згодом завербувати нову групу агентів, які мали дістати вибухівку зі схованок і використати її для підривів у багатолюдних місцях.

Окрім підготовки схронів, подружжя за дорученням російських спецслужбістів відстежували результати диверсій, що скоїли інші завербовані.

Наприклад, фігуранти справи зафіксували наслідки підпалу поштового відділення, що вчинили агенти РФ, яких уже затримала СБУ. Звіти вони відправляли за допомогою месенджера російському куратору.

Під час обшуку у затриманих вилучено нові СВП, замасковані у термоси й підсилені саморізами. Також виявлено телефони та сім-карти, які вони використовували для зв’язку з куратором.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями КК України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111), незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263) та незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.