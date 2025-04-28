СБУ заявила о задержании военного, по заказу РФ готовившего теракт в Днепре – фото

Мужчина действовал вместе с женой, она тоже задержана

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала семейную пару днепровцев, подозреваемых в подготовке терактов в людных местах Днепра по заказу российских спецслужб. Им сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе о госизмене. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигурантами дела являются 42-летний контрактник одной из воинских частей, а также его 24-летняя жена.

РФ завербовала женщину в одном из Telegram-каналов. Ее муж-военный занимался подрывной деятельностью во время отпусков домой.

Задачей супругов была подготовка теракта в Днепре. Для этого подозреваемые обустроили на территории областного центра и окрестностях шесть тайников с самодельными взрывными устройствами (СВУ) и гранатами Ф-1.

Как сообщили в СБУ, враг планировал впоследствии завербовать новую группу агентов, которые должны были получить взрывчатку из тайников и использовать ее для подрывов в многолюдных местах.

Кроме подготовки тайников, супруги по поручению российских спецслужб отслеживали результаты диверсий, совершенных другими завербованными.

Например, фигуранты дела зафиксировали последствия поджога почтового отделения, совершенного агентами РФ, уже задержанными СБУ. Отчеты они отправляли с помощью мессенджера российскому куратору.

При обыске у задержанных изъяты новые СВП, замаскированные в термосы и усиленные шурупами. Также обнаружены телефоны и сим-карты, используемые ими для связи с куратором.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по трем статьям УК Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263) и незаконное изготовление взрывного устройства. 263-1).

Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.