СБУ заявила о задержании приспешника "военкора" Лохматого. Готовил удары по ВСУ
Служба безопасности Украины сообщила о задержании 31-летнего жителя Николаева, готовившего удары России по украинским военным. По данным следствия, задержанный входит в информационную сеть предателя Сергея Лебедева, известного под псевдонимом Лохматый. Об этом сообщает СБУ.
Задержанный по заказу куратора отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.
Одновременно он пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп, чтобы обойти противовоздушную оборону.
Информацию фигурант дела расспрашивал у местных жителей во время бытовых разговоров.
Как выяснило следствие, задержанный работал на "блогера" Сергея Лебедева, известного под псевдонимом Лохматый. В 2024 году украинский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы за государственную измену. По данным СБУ, Лебедев скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: Федеральную службу безопасности России и военную разведку РФ.
Задержанный стал очередным разоблаченным информатором Лохматого. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала уже более 30 приспешников Лебедева.
Как сообщает СБУ, контрразведка разоблачила мужчину на начальных этапах его деятельности и приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны. После этого он был задержан в собственном доме в Николаеве.
При обыске у информатора изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов.
Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
- 25 апреля СБУ задержала жительницу Киевской области, которая по заказу Федеральной службы безопасности РФ устанавливала камеры видеонаблюдения напротив объектов Сил обороны в Киевской области. Россияне использовали камеры для наведения ракетно-дроновых ударов.
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