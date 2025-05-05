СБУ заявила о задержании приспешника "военкора" Лохматого. Готовил удары по ВСУ

Фигурант находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы

Задержан информатор Лохматого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании 31-летнего жителя Николаева, готовившего удары России по украинским военным. По данным следствия, задержанный входит в информационную сеть предателя Сергея Лебедева, известного под псевдонимом Лохматый. Об этом сообщает СБУ.

Задержанный по заказу куратора отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Одновременно он пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп, чтобы обойти противовоздушную оборону.

Информацию фигурант дела расспрашивал у местных жителей во время бытовых разговоров.

Как выяснило следствие, задержанный работал на "блогера" Сергея Лебедева, известного под псевдонимом Лохматый. В 2024 году украинский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы за государственную измену. По данным СБУ, Лебедев скрывается в Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: Федеральную службу безопасности России и военную разведку РФ.

Задержанный стал очередным разоблаченным информатором Лохматого. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала уже более 30 приспешников Лебедева.

Как сообщает СБУ, контрразведка разоблачила мужчину на начальных этапах его деятельности и приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны. После этого он был задержан в собственном доме в Николаеве.

При обыске у информатора изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.