У Орбана заявили, что Зеленский "должен смириться" с блокированием вступления в ЕС

Петер Сийярто (Фото: Tibor Illyes / EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы "должен смириться" с тем, что Будапешт блокирует процесс вступления Украины в Европейский Союз. Такое сообщение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

"Президент Украины должен смириться с мнением, что каждый венгр имеет право сказать свое слово (речь идет о "национальном опросе" в Венгрии. – Ред.) по делу ускоренного вступления Украины в ЕС! Потому что факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членом которого мы являемся, а не наоборот... Так что и тон голоса в Киеве должен быть выбран соответствующий", – заявил Сийярто.

К своей публикации чиновник добавил скриншот с заявлением Зеленского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает "очень опасные вещи".

"Мы это видим и внимательно следим. Мы общаемся с другими нашими партнерами и даем сигнал: то, что он делает, – это опасно для ЕС. Он может быть против, но делать какие-то шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем права вмешиваться в судьбу Венгрии", – цитирует главу государства агентство Интерфакс-Украина.

Решения по внешней и политике безопасности в Евросоюзе принимаются единогласно, то есть всеми странами-членами блока. Следовательно, для вступления Украины в ЕС нужно и согласие Будапешта.