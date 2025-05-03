В Орбана заявили, що Зеленський "має змиритися" з тим, що Угорщина блокує вступ до ЄС

Петер Сійярто (Фото: Tibor Illyes / EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито "повинен змиритися" з тим, що Будапешт блокує процес вступу України до Європейського Союзу. Такий допис чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Президент України повинен змиритися з думкою, що кожен угорець має право сказати своє слово (йдеться про "національне опитування" в Угорщині. – Ред.) у справі прискореного вступу України до ЄС! Бо факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об'єднання, членом якого ми є, а не навпаки... Тож і тон голосу в Києві має бути обраний відповідний", – заявив Сійярто.

До своєї публікації посадовець додав скриншот з заявою Зеленського про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить "дуже небезпечні речі".

"Ми це бачимо й уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами та даємо сигнал: те, що він робить, – це небезпечно для ЄС. Він може бути проти, але робити якісь кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо права втручатися в долю Угорщини", – цитує голову держави агенція Інтерфакс-Україна.

Рішення щодо зовнішньої та безпекової політики у Євросоюзі ухвалюються одностайно, тобто усіма країнами-членами блоку. Відтак, для вступу України до ЄС потрібна і згода Будапешта.