В Орбана заявили, що Зеленський "має змиритися" з тим, що Угорщина блокує вступ до ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито "повинен змиритися" з тим, що Будапешт блокує процес вступу України до Європейського Союзу. Такий допис чиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Президент України повинен змиритися з думкою, що кожен угорець має право сказати своє слово (йдеться про "національне опитування" в Угорщині. – Ред.) у справі прискореного вступу України до ЄС! Бо факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об'єднання, членом якого ми є, а не навпаки... Тож і тон голосу в Києві має бути обраний відповідний", – заявив Сійярто.
До своєї публікації посадовець додав скриншот з заявою Зеленського про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить "дуже небезпечні речі".
"Ми це бачимо й уважно слідкуємо. Ми комунікуємо з іншими нашими партнерами та даємо сигнал: те, що він робить, – це небезпечно для ЄС. Він може бути проти, але робити якісь кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо права втручатися в долю Угорщини", – цитує голову держави агенція Інтерфакс-Україна.
Рішення щодо зовнішньої та безпекової політики у Євросоюзі ухвалюються одностайно, тобто усіма країнами-членами блоку. Відтак, для вступу України до ЄС потрібна і згода Будапешта.
- 14 лютого Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу щодо верховенства права, який має назву "Основи".
- 22 квітня Орбан взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС, та проголосував "проти".
- 29 квітня віцепрем’єрка Стефанішина заявила, що між Україною та Угорщиною відбувся перший офіційний діалог щодо врегулювання проблемних питань, через які угорська сторона заблокувала переговори про вступ України до ЄС.
- 2 травня Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу нібито зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни.