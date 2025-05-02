Орбан заявив, що через вступ України до ЄС Угорщина збанкрутує

За словами угорського прем'єра, його країна втратила мільярди доларів через російсько-українську війну

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни. Про це він сказав у ефірі радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet.

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За словами Орбана, за три роки війни Угорщина втратила кілька мільярдів євро, адже гроші Євросоюзу "надсилаються до України" замість того, щоб залишатися в ЄС.

"Гроші, зокрема й наші, тачками вивозять до України", – сказав прем’єр-міністр.

Орбан заявив, що Брюссель пропонує "спільно взяти величезний кредит" для фінансування України, оскільки лідери ЄС "знають, що самостійно вони не в змозі її підтримати".

Він наголосив, що "потрібно запобігти заборгованості Європи", а тому треба "залишатися твердим у питанні України".

Віктор Орбан закликав усіх угорців висловити свою думку щодо вступу України до ЄС та взяти участь у національному опитуванні на цю тему.