Орбан заявив, що через вступ України до ЄС Угорщина збанкрутує
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни. Про це він сказав у ефірі радіо Kossuth, повідомляє Magyar Nemzet.
За словами Орбана, за три роки війни Угорщина втратила кілька мільярдів євро, адже гроші Євросоюзу "надсилаються до України" замість того, щоб залишатися в ЄС.
"Гроші, зокрема й наші, тачками вивозять до України", – сказав прем’єр-міністр.
Орбан заявив, що Брюссель пропонує "спільно взяти величезний кредит" для фінансування України, оскільки лідери ЄС "знають, що самостійно вони не в змозі її підтримати".
Він наголосив, що "потрібно запобігти заборгованості Європи", а тому треба "залишатися твердим у питанні України".
Віктор Орбан закликав усіх угорців висловити свою думку щодо вступу України до ЄС та взяти участь у національному опитуванні на цю тему.
- У березні Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їх ставлення до вступу України до Європейського Союзу на початку березня.
- Питання в національних консультаціях часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей узгоджується з позицією уряду. Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують національні консультації як засіб пропаганди.
- 22 квітня прем’єр Угорщини взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС, та проголосував "проти".