Орбан заявил, что из-за вступления Украины в ЕС Венгрия обанкротится

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз разрушит венгерскую экономику, а существующие проблемы в экономике страны объяснил влиянием российско-украинской войны. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Magyar Nemzet.

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По словам Орбана, за три года войны Венгрия потеряла несколько миллиардов евро, ведь деньги Евросоюза "отправляются в Украину" вместо того, чтобы оставаться в ЕС.

"Деньги, в том числе и наши, вывозят тачками в Украину", – сказал премьер-министр.

Орбан заявил, что Брюссель предлагает "совместно взять огромный кредит" для финансирования Украины, поскольку лидеры ЕС "знают, что самостоятельно они не могут ее поддержать".

Он подчеркнул, что "нужно предотвратить задолженность Европы", а потому надо "остаться твердым в вопросе Украины".

Виктор Орбан призвал всех венгров высказать свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС и принять участие в национальном опросе на эту тему.