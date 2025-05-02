Орбан заявил, что из-за вступления Украины в ЕС Венгрия обанкротится
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз разрушит венгерскую экономику, а существующие проблемы в экономике страны объяснил влиянием российско-украинской войны. Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает Magyar Nemzet.
По словам Орбана, за три года войны Венгрия потеряла несколько миллиардов евро, ведь деньги Евросоюза "отправляются в Украину" вместо того, чтобы оставаться в ЕС.
"Деньги, в том числе и наши, вывозят тачками в Украину", – сказал премьер-министр.
Орбан заявил, что Брюссель предлагает "совместно взять огромный кредит" для финансирования Украины, поскольку лидеры ЕС "знают, что самостоятельно они не могут ее поддержать".
Он подчеркнул, что "нужно предотвратить задолженность Европы", а потому надо "остаться твердым в вопросе Украины".
Виктор Орбан призвал всех венгров высказать свое мнение по поводу вступления Украины в ЕС и принять участие в национальном опросе на эту тему.
- В марте Орбан анонсировал опрос среди венгров по поводу их отношения к вступлению Украины в Европейский Союз в начале марта.
- Вопросы в национальных консультациях часто имеют предвзятую форму, а подавляющее большинство ответов согласуется с позицией правительства. Венгерская оппозиция и гражданское общество подвергают критике национальные консультации как средство пропаганды.
- 22 апреля премьер Венгрии принял участие в инициированных им национальных консультациях, где венгров опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС, и проголосовал "против".