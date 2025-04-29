Україна та Угорщина почали діалог щодо розблокування вступу України до ЄС

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Між Україною та Угорщиною відбувся перший офіційний діалог щодо врегулювання проблемних питань, через які угорська сторона заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Україна вже надала свої пропозиції й очікує відповіді 12 травня. Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі "Національного марафону".

За її словами, зустріч української та угорської делегацій відбулася у Будапешті. Під час зустрічі українська сторона надала пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, які непокоять угорську сторону.

"Це не лише початок переговорів, вже є конкретні пропозиції", – наголосила Стефанішина.

Найближчим часом делегації будуть працювати над пропозиціями сторін з метою отримати проміжний результат до 12 травня.

За словами віцепрем’єрки, після цієї дати Україна та Угорщина домовилися проводити регулярні консультації, допоки "не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони".

"Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу щонайменше", – сказала Стефанішина.