Україна та Угорщина почали діалог щодо розблокування вступу України до ЄС
Між Україною та Угорщиною відбувся перший офіційний діалог щодо врегулювання проблемних питань, через які угорська сторона заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Україна вже надала свої пропозиції й очікує відповіді 12 травня. Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі "Національного марафону".
За її словами, зустріч української та угорської делегацій відбулася у Будапешті. Під час зустрічі українська сторона надала пропозиції щодо врегулювання всього комплексу питань, які непокоять угорську сторону.
"Це не лише початок переговорів, вже є конкретні пропозиції", – наголосила Стефанішина.
Найближчим часом делегації будуть працювати над пропозиціями сторін з метою отримати проміжний результат до 12 травня.
За словами віцепрем’єрки, після цієї дати Україна та Угорщина домовилися проводити регулярні консультації, допоки "не визначимо весь перелік завдань у межах тих одинадцяти рекомендацій, які є предметом занепокоєння угорської сторони".
"Я сподіваюся, що цей діалог матиме всі шанси прокласти шлях до розблокування переговорного процесу щонайменше", – сказала Стефанішина.
- Угорщина 14 лютого заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу щодо верховенства права, який має назву "Основи".
- 22 квітня Орбан взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС та проголосував "проти".
- 29 квітня стало відомо, що Євросоюз може відокремити процес вступу Молдови від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам із Києвом.