Украина и Венгрия начали диалог по разблокированию вступления Украины в ЕС

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Между Украиной и Венгрией состоялся первый официальный диалог по урегулированию проблемных вопросов, по которым венгерская сторона заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украина уже предоставила свои предложения и ожидает ответа 12 мая. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире "Национального марафона".

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По ее словам, встреча украинской и венгерской делегаций прошла в Будапеште. Во время встречи украинская сторона предоставила предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, беспокоящих венгерскую сторону.

"Это не только начало переговоров, уже есть конкретные предложения", – подчеркнула Стефанишина.

В ближайшее время делегации будут работать над предложениями сторон с целью получить промежуточный результат до 12 мая.

По словам вице-премьера, после этой даты Украина и Венгрия договорились проводить регулярные консультации, пока "не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны".

"Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса как минимум", – сказала Стефанишина.