Украина и Венгрия начали диалог по разблокированию вступления Украины в ЕС
Между Украиной и Венгрией состоялся первый официальный диалог по урегулированию проблемных вопросов, по которым венгерская сторона заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украина уже предоставила свои предложения и ожидает ответа 12 мая. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министерша юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире "Национального марафона".
По ее словам, встреча украинской и венгерской делегаций прошла в Будапеште. Во время встречи украинская сторона предоставила предложения по урегулированию всего комплекса вопросов, беспокоящих венгерскую сторону.
"Это не только начало переговоров, уже есть конкретные предложения", – подчеркнула Стефанишина.
В ближайшее время делегации будут работать над предложениями сторон с целью получить промежуточный результат до 12 мая.
По словам вице-премьера, после этой даты Украина и Венгрия договорились проводить регулярные консультации, пока "не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны".
"Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса как минимум", – сказала Стефанишина.
- Венгрия 14 февраля заблокировала начало первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз о верховенстве права и называется "Основы".
- 22 апреля Орбан принял участие в инициированных им национальных консультациях, где венгров опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС и проголосовал "против".
- 29 апреля стало известно, что Евросоюз может отделить процесс вступления Молдовы от Украины из-за того, что Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.