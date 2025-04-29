Украину и Молдову могут разделить на пути к членству в Евросоюзе – еврокомиссар Кос

Марта Кос считает, что есть вероятность того, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году

Марта Кос (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Евросоюз может отделить процесс вступления Молдовы от Украины из-за того, что Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом. Об этом в интервью Europa Libera Moldova заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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Еврокомиссар заявила, что она "не может исключить возможность разделить" две страны в процессе их вступления в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе планируется принятие решений по расширению блока.

"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой", – отметила Кос.

Она подчеркнула, что в настоящее время только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.

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Молдова и Украина все еще двигались вместе в процессе вступления в Евросоюз, их рассматривали как единый тандем, указывает Europa Libera Moldova. В прошлом году 27 стран-членов ЕС одобрили начало переговоров по вступлению с обеими странами-кандидатами, но до сих пор не было открыто ни одного кластера переговоров.

Переговоры с Украиной заблокировала Венгрия, создав ряд препятствий, в частности, требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что есть даже возможность того, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году. Она также отметила, что если у ЕС нет новых членов во время текущего мандата Европейской комиссии, это будет считаться "провалом".

"Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной", – подытожила еврокомиссар, выразив сожаление, что Будапешт политизирует евроинтеграцию Украины.