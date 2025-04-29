Украину и Молдову могут разделить на пути к членству в Евросоюзе – еврокомиссар Кос
Евросоюз может отделить процесс вступления Молдовы от Украины из-за того, что Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом. Об этом в интервью Europa Libera Moldova заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Еврокомиссар заявила, что она "не может исключить возможность разделить" две страны в процессе их вступления в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе планируется принятие решений по расширению блока.
"Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой", – отметила Кос.
Она подчеркнула, что в настоящее время только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС.
Молдова и Украина все еще двигались вместе в процессе вступления в Евросоюз, их рассматривали как единый тандем, указывает Europa Libera Moldova. В прошлом году 27 стран-членов ЕС одобрили начало переговоров по вступлению с обеими странами-кандидатами, но до сих пор не было открыто ни одного кластера переговоров.
Переговоры с Украиной заблокировала Венгрия, создав ряд препятствий, в частности, требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.
Кос считает, что есть даже возможность того, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году. Она также отметила, что если у ЕС нет новых членов во время текущего мандата Европейской комиссии, это будет считаться "провалом".
"Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной", – подытожила еврокомиссар, выразив сожаление, что Будапешт политизирует евроинтеграцию Украины.
- 14 марта 2025 года президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности необходима поддержка всех стран – членов блока.
- 14 апреля лидер оппозиционной венгерской партии Тиса Петер Мадяр объявил результаты альтернативного опроса венгров по вступлению Украины в Евросоюз. Около 60% респондентов поддержали Украину.