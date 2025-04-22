Орбан обсудил с ультраправым спикером парламента Австрии "риски вступления" Украины в ЕС
Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с ультраправым спикером Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцом и обсудил с ним "риски присоединения Украины к Евросоюзу". Об этом глава венгерского правительства написал в X.
"Сегодня я приветствовал в Будапеште Президента Национального совета Австрии Вальтера Розенкранца. Кроме обсуждения ключевых двусторонних вопросов, мы сосредоточились на серьезных рисках, связанных с вступлением Украины в ЕС – в частности, для нашей безопасности, экономики и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.
В конце февраля Орбан заявил, что евроинтеграция Украины якобы разрушит экономику Венгрии. Через месяц венгерские власти сообщили, что вместе с бюллетенями для национального опроса пришлет своим гражданам перечень с пропагандистскими "контраргументами" против вступления Украины в ЕС.
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