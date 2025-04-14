Сикорский заявил об отсутствии у Венгрии "моральной ясности" по поводу российской агрессии

Глава МИД Польши призвал Венгрию не блокировать открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС

Радослав Сикорский (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Венгрия – единственное государство в Европейском Союзе, не имеющее "нравственной ясности" относительно российской агрессии против Украины. Об этом глава польской дипломатии сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам 14 апреля, комментируя перспективы введения очередного пакета санкций против России, цитирует медиа PAP.

По его словам, в Евросоюзе есть одна страна, Венгрия, не имеющая моральной ясности, которую все остальные имеют благодаря атакам российского диктатора Владимира Путина.

"Путин говорит о мире, но бомбит мирных жителей, убивает детей. Жертва соглашается на прекращение огня, а он либо обостряет условия, либо усиливает атаки. Это дает нам моральную ясность, но, похоже, не все страны руководствуются такими принципами", — подчеркнул Сикорский.

Во время встречи глава МИД Польши снова обратился к Венгрии с просьбой снять вето на выделение почти 7 млрд евро из Европейского фонда мира, а также дать согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Но это все равно что горохом бросаться о стенку", — констатировал глава польской дипломатии.