Сікорський заявив про відсутність в Угорщини "моральної ясності" щодо російської агресії

Глава МЗС Польщі закликав Угорщину не блокувати відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС

Радослав Сікорський (Фото: Olivier Hoslet / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Угорщина – єдина держава в Європейському Союзі, яка не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України. Про це глава польської дипломатії сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ 14 квітня, коментуючи перспективи запровадження чергового пакета санкцій проти Росії, цитує медіа PAP.

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За його словами, у Євросоюзі є одна країна, Угорщина, яка не має моральної ясності, яку всі останні мають завдяки атакам російського диктатора Володимира Путіна.

"Путін говорить про мир, але бомбить мирних жителів, вбиває дітей. Жертва погоджується на припинення вогню, а він або загострює умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але, здається, не всі країни керуються такими принципами", – наголосив Сікорський.

Під час зустрічі очільник МЗС Польщі вкотре звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 млрд євро з Європейського фонду миру, а також дати згоду на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Але це все одно, що горохом кидатися об стінку", – констатував глава польської дипломатії.