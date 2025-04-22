Орбан обговорив з ультраправим спікером парламенту Австрії "ризики вступу" України до ЄС

Угорський прем'єр виступає проти євроінтеграції України, наводячи різні аргументи. Взимку він сказав, що це нібито зруйнує економіку Угорщини

Вальтер Розенкранц та Віктор Орбан (Фото: PM_ViktorOrban/Х)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з ультраправим спікером Національної ради Австрії Вальтером Розенкранцом та обговорив з ним "ризики приєднання України до Євросоюзу". Про це глава угорського уряду написав у X.

"Сьогодні я вітав у Будапешті Президента Національної ради Австрії Вальтера Розенкранца. Окрім обговорення ключових двосторонніх питань, ми зосередилися на серйозних ризиках, пов'язаних зі вступом України до ЄС – зокрема, для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", – йдеться у дописі.

Наприкінці лютого Орбан заявив, що євроінтеграція України нібито зруйнує економіку Угорщини. Через місяць угорська влада повідомила, що разом з бюлетенями для національного опитування надішле своїм громадянам перелік з пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до ЄС.