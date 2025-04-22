Орбан обговорив з ультраправим спікером парламенту Австрії "ризики вступу" України до ЄС
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з ультраправим спікером Національної ради Австрії Вальтером Розенкранцом та обговорив з ним "ризики приєднання України до Євросоюзу". Про це глава угорського уряду написав у X.
"Сьогодні я вітав у Будапешті Президента Національної ради Австрії Вальтера Розенкранца. Окрім обговорення ключових двосторонніх питань, ми зосередилися на серйозних ризиках, пов'язаних зі вступом України до ЄС – зокрема, для нашої безпеки, економіки та сільського господарства", – йдеться у дописі.
Наприкінці лютого Орбан заявив, що євроінтеграція України нібито зруйнує економіку Угорщини. Через місяць угорська влада повідомила, що разом з бюлетенями для національного опитування надішле своїм громадянам перелік з пропагандистськими "контраргументами" проти вступу України до ЄС.
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