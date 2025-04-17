Politico: Евродепутатам предложили защиту от шпионажа для поездки в Венгрию

Венгрия (Иллюстративное фото: Peter Lakatos/EPA)

Членам Европейского парламента предложили специальные чехлы для защиты цифровых устройств от шпионажа во время визита в Венгрию на этой неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Пять законодателей из комитета гражданских свобод отправились в понедельник в Венгрию с трехдневным визитом, чтобы проверить прогресс страны в сфере демократии, верховенства права и фундаментальных прав.

Один депутат подтвердил медиа, что присоединившиеся к делегации законодателям службы парламента предложили сумки Faraday – специальные мешочки с металлической подложкой, которые блокируют электромагнитные сигналы, а также посоветовали быть осторожными с использованием общественных сетей Wi-Fi или зарядных устройств.

Венгрия ранее подвергалась критике со стороны законодателей ЕС за использование шпионского программного обеспечения. Специальный парламентский комитет в 2023 году провел миссию по установлению фактов после выявления того, что такое программное обеспечение использовалось против оппозиции, журналистов и представителей общественности.

Венгрия также столкнулась с пристальным вниманием Европейского Союза после того, как в конце прошлого года ряд медиа сообщил, что ее разведка шпионила за официальными лицами блока, которые посещали страну в 2015-2017 годах, обыскивая их гостиничные номера и записывая их телефонные разговоры. Венгерское правительство опровергло эту информацию.

Сумки Faraday используются для защиты устройств от вмешательства со стороны хакеров, а также других видов отслеживания или наблюдения путем блокировки входных и выходных сигналов.

Двое должностных лиц, знающих политику безопасности парламента, рассказали, что использование таких сумок не является обычным для поездок и путешествий депутатов.