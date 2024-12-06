Медиа узнали, что разведка Венгрии следила за чиновниками ЕС: как это связано с Орбаном

Журналисты-расследователи сообщают о записи звонков, обысках в номерах гостиниц и копировании данных с ноутбуков европейских делегаций

Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Венгерская разведка могла следить за представителями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, которые проводили проверку компании, принадлежащей зятю премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом говорится в совместном расследовании венгерского медиацентра Direkt36 и бельгийской газеты De Tijd.

Соответствующие инциденты, как удалось выяснить журналистам, касаются периода 2015-2017 годов. Тогда сотрудников ЕС, которые приезжали в Венгрию для проверки бизнеса родственника Орбана, преследовали во время автомобильных поездок и перехватывали их телефонные разговоры.

Также расследователи сообщают о записи звонков, обысках в номерах гостиниц и копировании данных с ноутбуков делегаций. Отмечается, что подобные действия — распространенная практика для венгерских спецслужб.

Офис Орбана не подтвердил и не опроверг эти обвинения, назвав материалы расследования "фейковыми".

Politico добавляет, что Венгрию неоднократно обвиняли в шпионаже за журналистами, активистами и оппозиционными политиками. В 2021 году стало известно, что правительство страны приобрело израильское шпионское программное обеспечение, а в начале 2024 года под кибератаку попал депутат Европарламента, открыто критиковавший венгерские власти.

30 июля 2024 года немецкое издание RND сообщило, что Венгрия внесла граждан РФ и Беларуси в программу "национальной карты", выдаваемой для желающих работать в стране на два года с возможностью продления.

В ЕС считают такое решение Венгрии риском для национальной безопасности и "открытой дверью" для шпионов.