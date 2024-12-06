Медіа дізналися, що розвідка Угорщини стежила за посадовцями ЄС: як це пов'язано з Орбаном
Угорська розвідка могла стежити за представниками Європейського бюро боротьби з шахрайством, які проводили перевірку компанії, що належить зятю прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Про це йдеться у спільному розслідуванні угорського медіацентру Direkt36 та бельгійської газети De Tijd.
Відповідні інциденти, як вдалося з'ясувати журналістам, стосуються періоду 2015-2017 років. Тоді співробітників ЄС, які приїздили до Угорщини для перевірки бізнесу родича Орбана, переслідували під час автомобільних поїздок і перехоплювали їхні телефонні розмови.
Також розслідувачі повідомляють про запис дзвінків, обшуки у номерах готелів і копіювання даних з ноутбуків делегацій. Зазначається, що подібні дії є поширеною практикою для угорських спецслужб.
Офіс Орбана не підтвердив і не спростував ці звинувачення, назвавши матеріали розслідування "фейковими".
Politico додає, що Угорщину неодноразово звинувачували у шпигунстві за журналістами, активістами й опозиційними політиками. У 2021 році стало відомо, що уряд країни придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення, а на початку 2024 року під кібератаку потрапив депутат Європарламенту, який відкрито критикував угорську владу.
- 30 липня 2024 року німецьке видання RND повідомило, що Угорщина внесла громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти", що видається для охочих працювати в країні на два роки з можливістю продовження.
- У ЄС вважають таке рішення Угорщини ризиком для національної безпеки та "відчиненими дверима" для шпигунів.