Медіа дізналися, що розвідка Угорщини стежила за посадовцями ЄС: як це пов'язано з Орбаном

Журналісти-розслідувачі повідомляють про запис дзвінків, обшуки у номерах готелів і копіювання даних з ноутбуків європейських делегацій

Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Угорська розвідка могла стежити за представниками Європейського бюро боротьби з шахрайством, які проводили перевірку компанії, що належить зятю прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Про це йдеться у спільному розслідуванні угорського медіацентру Direkt36 та бельгійської газети De Tijd.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Відповідні інциденти, як вдалося з'ясувати журналістам, стосуються періоду 2015-2017 років. Тоді співробітників ЄС, які приїздили до Угорщини для перевірки бізнесу родича Орбана, переслідували під час автомобільних поїздок і перехоплювали їхні телефонні розмови.

Також розслідувачі повідомляють про запис дзвінків, обшуки у номерах готелів і копіювання даних з ноутбуків делегацій. Зазначається, що подібні дії є поширеною практикою для угорських спецслужб.

Офіс Орбана не підтвердив і не спростував ці звинувачення, назвавши матеріали розслідування "фейковими".

Politico додає, що Угорщину неодноразово звинувачували у шпигунстві за журналістами, активістами й опозиційними політиками. У 2021 році стало відомо, що уряд країни придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення, а на початку 2024 року під кібератаку потрапив депутат Європарламенту, який відкрито критикував угорську владу.

30 липня 2024 року німецьке видання RND повідомило, що Угорщина внесла громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти", що видається для охочих працювати в країні на два роки з можливістю продовження.

У ЄС вважають таке рішення Угорщини ризиком для національної безпеки та "відчиненими дверима" для шпигунів.