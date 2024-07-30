Без перевірок: Угорщина спрощує умови в'їзду для росіян та білорусів

Навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: EPA)

Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до російського диктатора Володимира Путіна, Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. Про це повідомило німецьке видання RND.

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Видання розповіло, що спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, а це вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Журналісти зазначили – навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Росіяни вже впродовж кількох днів можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн ЄС, зауважили у виданні.

Коментуючи це питання, євродепутат Сергій Лагодинський в інтерв'ю журналістам акцентував, що дозволити в'їжджати в країну ЄС без перевірки, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак — неправильний шлях.

Водночас він також вважає неправильним "ставити клеймо на всіх російських громадян".

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

А вже 5 липня прем'єр поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

У 2023 році європейські країни заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія – з 16 вересня, Латвія, Литва й Естонія – з 13 вересня, Норвегія – з 3 жовтня.

26 червня 2024 року посли країн Європейського Союзу досягли принципової домовленості щодо нового пакету санкцій проти Білорусі. Він спрямований насамперед на боротьбу з обходом санкцій.

10 липня Польща заборонила в'їзд автомобілів із білоруською реєстрацією без власника.

18 липня Естонія заборонила в'їзд до країни на автомобілях із білоруськими номерами.

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