Без проверок: Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов

Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: EPA)

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления. Об этом сообщило немецкое издание RND.

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Издание рассказало, что специальной проверки владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, а это уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Журналисты отметили – весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 работников с семьями.

Россияне уже в течение нескольких дней могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно двигаться в другие страны ЕС, отметили в издании.

Комментируя этот вопрос, евродепутат Сергей Лагодинский в интервью журналистам акцентировал, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки, когда российские власти делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак – неправильный путь.

В то же время он также считает неправильным "ставить клеймо на всех российских граждан".

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

А уже 5 июля премьер поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

В 2023 году европейские страны запретили въезд автомобилей на российских номерах. Польша ввела такой запрет с 17 сентября, Финляндия – с 16 сентября, Латвия, Литва и Эстония – с 13 сентября, Норвегия – с 3 октября.

26 июня 2024 года послы стран Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о новом пакете санкций против Беларуси. Он направлен прежде всего на борьбу с обходом санкций.

10 июля Польша запретила въезд автомобилей с регистрацией без владельца.

18 июля Эстония запретила въезд в страну на автомобилях с беларускими номерами.

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