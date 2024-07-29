В МИД Польши предложили Орбану выйти из Евросоюза и создать союз с Путиным

Виктор Орбан во время визита в Румынию заявил, что Польша ведет "лицемерную политику"

Виктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из Европейского Союза и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Слова заместителя главы польского МИД приводит RFM24.

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Так Бартошевский ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши. Он отметил, что в отличие от Венгрии, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Москвой, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, ЕС и НАТО".

"Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые им так не нравятся и которые, очевидно, плохо к ним относятся. Почему он не создает ЕС с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа? Если не хочешь быть членом клуба, всегда можешь выйти", – заявил Бартошевский.

Он добавил, что Орбан реализует антиевропейскую, антипольскую и антиукраинскую политику.

Замглавы МИД напомнил, что Орбан блокирует 2 млрд злотых, что эквивалентно $500 000, которые ЕС должен перечислить Польше на возмещение за военную технику, переданную Варшавой Киеву.

"Они ждут там, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он блокирует это и говорит, что будет продолжать блокировать", — сказал Бартошевский.

В субботу, 27 июля, Орбан во время визита в Румынию заявил, что Польша ведет "лицемерную политику", а также меняет баланс сил в Европе из-за ослабления оси Берлин-Париж в пользу новой конфигурации: Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и Скандинавия.

Таким образом, Вышеградская группа, которая в интерпретации Орбана должна была базироваться на признании сильных Германии и России и формировать третью важную силу, ослабла, что, по его словам, является реализацией "давнего польского плана".

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

16 июля Орбан написал письмо председателю Европейского совета Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с РФ.

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